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أهم الاخبار
الخرطوم تلزم أصحاب القطع الخالية بتسويرها خلال شهر
الفاتح عروة يتهم (سوداتل) بالعمل على تخريب صفقة شراء كنار
(267) مليون دولار حصيلة رسوم عبور ونقل نفط الجنوب
(الكهرباء) تعلن رسمياً برمجة قطوعات واسعة بأحياء الخرطوم
لوطني يكشف عن لقاء بين البشير والترابي
سيد الخطيب يكتب : الى صاحب الانتباهة فى...
خمس سنوات- بل أكثر- وصاحب (الانتباهة) و(المنبر) يرجف باتفاقية السلام الشامل، ويهتف بسبها ويرميها ...
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إثيوبيا تعتذر، وتوقيف 12 متهماً في إطلاق النار...
إثيوبيا تعتذر، وتوقيف 12 متهماً في إطلاق النار على كرم اللهالقضارف : الشروق نتتمكنت السلطات بولاية ا...
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كمال عبيد في مواجهة عرمان .. معادلات الكيمياء...
كمال عبيد في مواجهة عرمان .. معادلات الكيمياء والسياسة !!تقرير: عبدالباسط إدريسعقب توقيع الاتفاق الإ...
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وفد التفاوض: عرمان مضلل ويتمادى في استعمال العنف...
وفد التفاوض: عرمان مضلل ويتمادى في استعمال العنف اللفظيأديس أبابا-الخرطوم: سوسن محجوباتهم وفد الحكوم...
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إدريس عبدالقادر: نحن مع الحريات الأربعين مع الجنوب...
إدريس عبدالقادر: نحن مع الحريات الأربعين مع الجنوبإدريس: السودان سيجني (7) مليارات دولار من اتفاق ال...
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طفلة تحاول الانتحار لعدم تمكن ذويها من توفير...
طفلة تحاول الانتحار لعدم تمكن ذويها من توفير تذكرة لحفل (طيور الجنة) الخرطوم : سهير عبدالرحيمحاولت ط...
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عرض أجهزة حوادث مستشفى بحري للبيع بأمر المحكمة...
عرض أجهزة حوادث مستشفى بحري للبيع بأمر المحكمةالخرطوم:هبة - هاجرأصدرت محكمة الخرطوم وسط أمس قراراَ ...
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في سابقة هي الأولى من نوعها في قضايا...
في سابقة هي الأولى من نوعها في قضايا الصحافةالنيابة تستدعي المدير العام لـ(السوداني) في قضية مدحتال...
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الجيش يبدأ الانسحاب من المنطقة منزوعة السلاح
الجيش يبدأ الانسحاب من المنطقة منزوعة السلاحوزير الدفاع: منطقة 14 ميل منزوعة السلاح بالكاملالخرطوم: ...
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الميرغني ينفي دعم حزبه لمرشح الوطني لوالي القضارف...
الميرغني ينفي دعم حزبه لمرشح الوطني لوالي القضارفالخرطوم: نبيل سليمقال رئيس الحزب الاتحادي الديمقراط...
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بعد أن عدها نافع (سنة حميدة)... السياسيون... البحث...
بعد أن عدها نافع (سنة حميدة)...السياسيون... البحث عن سن التقاعد!!تقرير: فاطمة خوجليكمال عمر: الموت ه...
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والي الخرطوم يوجه بالتقصي حول (فراخ) محقونة بهرمونات...
والي الخرطوم يوجه بالتقصي حول (فراخ) محقونة بهرمونات مسرطنة الخرطوم :هبة عبد العظيم وجه والي الخرطوم...
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التقارير
محاكمة القساوسة المتهمين...
محاكمة القساوسة المتهمين بالتجسس... تفاصيل شهادة دفاع عبد العزيز خالد تقرير: رقية يونس شهدت جلسة الأمس في محاكمة اثنين من القساوسة بدولة جنوب السودان...
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مفوضية مكافحة الفساد.. عقبة ...
مفوضية مكافحة الفساد.. عقبة التحصين والحصانات تقرير: هالة حمزةاشار رئيس لجنة إعداد مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد مولانا بابكر أحمد قشي الى أن...
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د.منصور خالد.. شذرات من تجربة حياة...
د.منصور خالد.. شذرات من تجربة حياة (3)بذاكرة فولاذية وصل بنا د. منصور خالد الذي أخذنا في سياحة لعالمه، وهو يجتر شذرات من سيرته الذاتية، وما علق بين...
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الترابي يثق من تحققها أبرز القضايا...
الترابي يثق من تحققهاأبرز القضايا التي تعوق وحدة الإسلاميين(نريد أن نتوحد، وأن لا يمر رمضان القادم دون ذلك)، هكذا قالها الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. حسن...
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بعد إعلان المهدي عن تحالف قوى...
بعد إعلان المهدي عن تحالف قوى المستقبل..تحالف المعارضة.. مصير مجهول وميض نار تشتعل في جوف مكونات تحالف المعارضة، وتحديداً قوى نداء السودان؛ فالمهدي يتحرك...
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استعرض كتاب سيرته الذاتية في...
استعرض كتاب سيرته الذاتية في "عشرة ونسة" بخيمة الصحفييند. منصور خالد: هذه شجرتيرصد: عبد الباسط ادريسفى أمسية جميلة إعادت الى الخرطوم بريقها وألقها الماضي...
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وكيل وزارة العدل أحمد عباس عبد...
وكيل وزارة العدل أحمد عباس عبد الله الرزم لـ(السودانى):مهمة صعبة أوكلت لي.. وأسعى لتحقيق العداله لكافة المواطنين وزارة العدل بها الكثير من المشاكل وأسعى...
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استعرض كتاب سيرته الذاتية في...
استعرض كتاب سيرته الذاتية في "عَشَرة ونسة" د. منصور خالد.. شذرات وهوامش؟!رصد: عبد الباسط إدريس>>>>>>>بداية مدهشة وإقلاع أمن!!بصوت خفيض وجمل تعبيرية واضحة...
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الجواز الدبلوماسي.. صراع حول...
الجواز الدبلوماسي.. صراع حول ماذا؟تقرير: سوسن محجوب "تشرفت بحمل جواز سفر دبلوماسي سوداني، وتنقلت به في دول شتى"، هكذا فاجأ زعيم حركة النهضة الإسلامي راشد...
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(السمكة في الصحراء).. السودان في...
(السمكة في الصحراء).. السودان في إستراتيجية تنظيم الدولة (داعش) تقرير: القسم السياسييتساءل البعض عن موضع السودان في إستراتيجية تنظيم الدولة (داعش)، خاصة...
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(السوداني) تنشر نص قرار المحكمة...
(السوداني) تنشر نص قرار المحكمة الدستورية حول أحداث بورتسودان 2005م بعد مضي عشرة أعوام بالتمام والكمال أعادت المحكمة الدستورية ملف قتلى بورتسودان في 29...
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الاخبار الرياضية
استقرار وثبات أسعار الأثاثات...
استقرار وثبات أسعار الأثاثات بالأسواقتقرير: رحاب فريني أكد عدد من أصحاب محال الأثاثات إسهام استقرار سعر الدولار الجمركي في ثبات أسعار الأثاثات المنزلية،...
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توجيهات بمعالجة إشكالات التحصيل...
توجيهات بمعالجة إشكالات التحصيل الإلكتروني بالولايات الخرطوم: السودانيوجه وزير المالية بدر الدين محمود بمعالجة العقبات والمشكلات التي تجابه إنفاذ التحصيل...
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وفقة مع التسجيلات التكميلية المريخ...
وفقة مع التسجيلات التكميلية المريخ يستخدم الخطة البديلة ويختتم بالمعلم وديديه الهلال يحافظ على عناصر الخبرة وهلال التبلدي سيكون مرعباً مع الثلاثي متابعة:...
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في ذهاب التصفيات الإفريقية المؤهلة...
في ذهاب التصفيات الإفريقية المؤهلة لريوديجانيرو صقور الأولمبي يواجه تحدي نسور قرطاج برادس تونس:الخرطوم: الطيب شيخ إدريس يخوض منتخبنا الوطني تحت سن 23...
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وكيل وزارة الرياضة على رأس وفد...
وكيل وزارة الرياضة على رأس وفد يزور المعرض الحربي سجل وفد من قيادات وزارة الشباب والرياضة الاتحادية برئاسة وكيل الوزارة الدكتور نجم الدين المرضي زيارة...
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في اجتماع قدم فيه مجلس الأحمر...
في اجتماع قدم فيه مجلس الأحمر تنويرًاوزير الرياضة يؤكد حرصه على استقرار المريخ أكد وزير الشباب والرياضة بولاية الخرطوم بله يوسف ،حرصه على استقرار نادي...
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المريخ يسبب الرعب فى...
المريخ يسبب الرعب فى تونس تعيش إدارة الترجي التونسي حالة من الرعب والخوف من المريخ حيث كشفت المتابعات أن النادي التونسي استنفر كل قواعد عملاق بن سويقه،...
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فى ختام الجولة الــ(13)للممتاز...
فى ختام الجولة الــ(13)للممتازالذئاب والفرسان فى لقاء التعويض بكوستيالخرطوم:السوداني تختتم عصر اليوم باستاد كوستي مباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة...
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قبل مواجهة المريخ فى الأبطال دي...
قبل مواجهة المريخ فى الأبطال دي مورايس: لاعبو الترجي متميزون.. والشعلالي ينتظره مستقبل مبهرأشاد المدير الفني لفريق الترجي الرياضي التونسى البرتغالي جوزيه...
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أجواء حماسية ومعنويات مرتفعة...
أجواء حماسية ومعنويات مرتفعة للاعبي المريخ قبل مواجهة الترجي حقق المريخ فوزا كبيراً ومريحاً ببطولة الممتاز عصر أمس الأول بكسلا على الميرغنى بلغ رباعية...
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لمنع عملاق بن سويقة من الترقي...
لمنع عملاق بن سويقة من الترقي للمجموعات بعثة المريخ تغادر فجراً لتونس لإنجاز مهة الترجي الصعبة الخرطوم: الطيب شيخ ادريس تغادر البلاد فجر اليوم وعلى متن...
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برلمان السوداني
لجنة برلمانية تشرع في مناقشة مشروع...
لجنة برلمانية تشرع في مناقشة مشروع قانون ديوان المظالمالبرلمان: هبة عبد العظيم شرعت لجنة العمل بالبرلمان، مناقشة مشروع قانون ديوان المظالم. وأكدت مصادر...
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إيداع مشروع تعديل قانون الانتخابات...
إيداع مشروع تعديل قانون الانتخابات منضدة البرلمانالبرلمان: هبة عبد العظيم أودعت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، مشروع تعديل قانون الانتخابات لسنة 2014،...
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رئيس البرلمان: موازنة 2015 لن تشهد...
رئيس البرلمان: موازنة 2015 لن تشهد رفع الدعم عن المحروقاتالخرطوم: السودانيقال رئيس البرلمان، الفاتح عز الدين، إن موازنة العام 2015، لن تشهد أيَّ رفع للدعم...
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العدل: إجراءات لإشاعة الطهر في...
العدل: إجراءات لإشاعة الطهر في الوظائف العامة ومكافحة الفسادالداخلية: تحديات تواجه الشرطة بسبب الظروف الاقتصاديةالبرلمان :مياده صلاح أعلن وزير العدل محمد...
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برلمانية تتهم قيادات بسب السودان...
برلمانية تتهم قيادات بسب السودان في الفضائياتالبرلمان: مياده صلاح اتهمت القيادية بالمؤتمر الوطني وعضو البرلمان د.سعاد الفاتح قيادات سودانية ـ لم تسمها ـ...
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المدعي العام يوجه بالقبض فوراً على...
المدعي العام يوجه بالقبض فوراً على المتهم بقتل الشهيدة سارةالبرلمان :السوداني وجه المدعي العام لحكومة السودان مولانا أبوزيد المباحث المركزية والشرطة في كل...
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إيداع قانون المراجع العام منضدة...
إيداع قانون المراجع العام منضدة البرلمانالبرلمان: ميادة أودع رئيس لجنة العمل بالبرلمان، الهادي محمد علي، منضدة البرلمان مشروع قانون المراجع القومي للعام...
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مسؤول برلماني: دول معادية تمد...
مسؤول برلماني: دول معادية تمد منظمة الشفافية الدولية بمعلومات كاذبة عن السودانالبرلمان: ميادةاتهم رئيس لجنة العمل بالبرلمان، الهادي محمد علي، منظمات مدنية...
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(مجموعة الحراك) تدفع بمقترحات...
(مجموعة الحراك) تدفع بمقترحات للبرلمان لتعديل قانون مشروع الجزيرةالبرلمان: ميادةدفعت مجموعة حراك أبناء الجزيرة بمقترحات للبرلمان، بغية تعديل بعض البنود في...
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السفارة الأمريكية تستفسر البرلمان...
السفارة الأمريكية تستفسر البرلمان حول الحريات الصحفيةالبرلمان: ميادة استفسر القائم بالأعمال الأمريكي، رول رالب، لجنة الإعلام بالبرلمان، عن الحريات الصحفية...
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برلمانيون ينتقدون شكاوى الحجاج...
برلمانيون ينتقدون شكاوى الحجاج بسبب الطعامالبرلمان: ميادة صلاحوجه البرلمان وزارة الإرشاد والأوقاف، بتوقيع عقود رسمية مع الحجاج لتحديد الواجبات والحقوق بين...
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التقارير
محاكمة القساوسة المتهمين بالتجسس... تفاصيل شهادة دفاع عبد العزيز...
مفوضية مكافحة الفساد.. عقبة التحصين ...
د.منصور خالد.. شذرات من تجربة حياة (3)
الترابي يثق من تحققها أبرز القضايا التي تعوق وحدة...
بعد إعلان المهدي عن تحالف قوى المستقبل.. تحالف المعارضة.. مصير...
الاخبار العربية
دوي انفجارات واشتباكات جنوب تعز
المخابرات الأميركية: اقتراب سقوط الأسد
توجه أوروبي لبحث تسليح معارضة سوريا
ضياء رشوان نقيبا للصحفيين المصريين
غوتيريس يحذر من تفجير الأزمة السورية...
الاخبار العالمية
تحالف (عاصفة الحزم) يؤمن عدن من الحوثيين
إنشاء "قوة عسكرية مشتركة" أبرز أجندة القمة...
علماء المسلمون يعلن تأييده لـ"عاصفة الحزم" ويحمل الحوثيين...
الاتحاد الإفريقي: مواقفنا المناهضة للجنائية...
دراسة أمريكية: مخ الأب يتطور وتزداد عاطفته مع قدوم مولود...
الحوارات
مسئول ملف دارفور والقيادي بالحزب...
مسئول ملف دارفور والقيادي بالحزب الحاكم د. أمين حسن عمر لـ(السوداني):السجل لاستفتاء دارفور في نوفمبر والتصويت في أبريل من العام المقبل (....) هذا ما نصت...
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وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي...
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي د.سمية أبو كشوَّة لـ(السوداني): • ( 316773 ) طالباً وطالبة من الناجحين في الشهادة السودانية للعام الماضي لم يجدوا...
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المدير العام لإدارة الحج والعمرة...
المدير العام لإدارة الحج والعمرة المطيع محمد أحمد لـ(السوداني):ليست لدينا قضايا في الفساد في البرلمان أو المحاكمالسودان أقل دول العالم تكلفة للحجتلافينا...
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مساعد مدير عام الشرطة الأسبق...
مساعد مدير عام الشرطة الأسبق الفريق د. محمد عبدالمجيد لـ(السوداني):ليس من حق السودان المطالبة باسترداد الطلاب من داعشحوار: هاجر سليمانأثار سفر مجموعة من...
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سوداني يروي تفاصيل معاناته بعد...
سوداني يروي تفاصيل معاناته بعد انضمام زوجته الألمانية لداعش (2-3):وسط دويِّ المدافع وانهمار دموعي استلمت أطفالي من جبهة النصرة أبو بكر عبد العزيز حسن، في...
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كوكتيل
نيولوك (هندي) يثير استياء معجبي...
الخرطوم: السودانيأثارت عدد من الصور التي قامت بإرفاقها الفنانة ندى القلعة عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك وتناقلتها العديد من نوافذ التواصل الاجتماعي،...
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(طاقم برنامج رمضاني لا يستبعد...
الخرطوم: السودانيأكدت مصادر مطلعة لـ(كوكتيل) عن تفكير طاقم برنامج رمضاني -سيبث على إحدى القنوات الكبيرة- اللجوء للقضاء وذلك بسبب المشكلات العديدة التي ظلت...
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حفل جماهيري جديد لمنتصر...
الخرطوم: السودانييطلق الفنان الشاب منتصر هلالية عصر الخميس القادم حفلاً جماهيرياً جديداً بصالة نسيم شبال، وذلك عقب النجاح الذى حققه حفله الأخير بالمسرح...
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ضمن أكثر من خمسين دولة مشاركة.....
الخرطوم : وسام أبوبكر تم اختيار مدينة سنار لتكون عاصمة الثقافة الإسلامية بالعالم للعام (2017) وذلك ضمن مشروع العواصم الثقافية الإسلامية بالعالم والذى تم...
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ضحية جديدة من ضحايا (موية...
حوار:محاسن أحمد عبدالله جرائم عدة أصبحت تتغول على المجتمع السوداني لم نكن نسمع بها إلا في الخارج، و باتت تزخر بها محاضر الشرطة، فيما دونت فيها بلاغات...
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تحقيق
اللاجئون السوريون بالسودان.. ما...
اللاجئون السوريون بالسودان..ما لهم وما عليهم• لاجيء سوري: عِشنا أوضاعاً سيئة بسوريا فباعت زوجتي كل ذهبها لأجل السفر إلى تركيا وهناك كاد البرد أن يقتلنا...
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المغتربون وأرونيك (15)...
المغتربون وأرونيك (15) الإلكتروني..(الرَّبكة) سيدة الموقف!!• حكاية مغترب تبقَّى لسفره سويعات فعاكسته الإجراءات بسبب الإيصال الإلكتروني!• مغترب...
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استخراج الجواز.. متاريس في دروب...
استخراج الجواز.. متاريس في دروب الراغبين!!• موظف بالجوازات: (يا زول أنا الأسماء العندي قلتها.. وطلع ما طلع دا ما شُغلي!!).. • مواطنة: بسبب تعثُّر...
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"الرشوة".. الفساد وتدمير...
"الرشوة".. الفساد وتدمير الأخلاق• (......) هذه تفاصيل قصة الموظف الذي ضُبط متلبِّساًََ!• خبير اقتصادي: الرشوة (مرض اجتماعي) تفرزها حالة الفقر...
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قطوعات المياه وعود تذهب أدراج...
قطوعات المياهوعود تذهب أدراج الرياحمدير مياه محلية الخرطوم: قطوعات المياه تحدث نتيجة لاستهلاك المياه الزائدمدير مياه محلية بحري: المخططات السكنية...
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اضواء المدينة
وثائق أمريكية عن أكتوبر...
وثائق أمريكية عن أكتوبر والديمقراطية الثانية (14):فوز التقليديين، وتهميش اليساريينالأمة والاتحادي يكتسحان الانتخاباتالشيوعيون يكتسحون انتخابات...
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*مركز الضفتين الطبي المتطور .....
*مركز الضفتين الطبي المتطور .. أحدث صرح طبي متكامل بمدينة الحصاحيصا*الافتتاح حضره والي الجزيرة البروفسور الزبير بشير طه ومعتمد الحصاحيصا ومعتمد رفاعه...
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الهيئة العالمية للمساجد تتكفل...
الهيئة العالمية للمساجد تتكفل بتأهيل (25) مسجدا متضررا جراء السيول والأمطار الخرطوم : بكرى خليفة احتفلت منظمة سبيل الرشاد أمس بالتعاون مع رابطة العالم...
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أعيدوا لها نور...
أعيدوا لها نور عينيهاطفلة فى العاشرة من عمرها تدرس بإحدى مدارس الأساس أصيبت بالعمى الذى أقعدها فى منزلها فى حالة نفسية سيئة لها ولأسرتها التى جاءت بها ...
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بمنزل الوالي بحي الصفا... وداع...
بمنزل الوالي بحي الصفا...وداع السفيرين.. احتفال بطعم الوفاء!الخرطوم: أحمد دندشتصوير: سعيد عباسفي اجواء اتسمت بالحميمية والوفاء، اقام السيد جمال الوالي...
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الاخبار المحلية
تشريعي الخرطوم يتبرأ من رسوم...
الخرطوم : وجدان طلحة تبرأ رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس تشريعى ولاية الخرطوم التجانى اودون من الرسوم التي فرضتها محلية كرري على بائعات الشاي...
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جدل واسع في البرلمان حول تصفية...
البرلمان: عثمان عوض السيد أثارت المسألة المستعجلة الخاصة بقرار رئاسة الجمهورية، القاضي بإيقاف شركة (كومون) من العمل في مطار الخرطوم، جدلاً واسعاً...
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توقعات بزيادة الحقائب الوزراية...
توقعات بزيادة الحقائب الوزراية بحكومة ولاية الخرطومالخرطوم: السودانيتوقع المؤتمر الوطني زيادة الحقائب الوزارية بحكومة ولاية الخرطوم الجديدة نسبة لخصوصيتها...
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كوكتيل
نيولوك (هندي) يثير استياء معجبي...
الخرطوم: السودانيأثارت عدد من الصور التي قامت بإرفاقها الفنانة ندى القلعة عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك وتناقلتها العديد من نوافذ التواصل الاجتماعي،...
اقرأ المزيد
(طاقم برنامج رمضاني لا يستبعد...
الخرطوم: السودانيأكدت مصادر مطلعة لـ(كوكتيل) عن تفكير طاقم برنامج رمضاني -سيبث على إحدى القنوات الكبيرة- اللجوء للقضاء وذلك بسبب المشكلات العديدة التي ظلت...
اقرأ المزيد
حفل جماهيري جديد لمنتصر...
الخرطوم: السودانييطلق الفنان الشاب منتصر هلالية عصر الخميس القادم حفلاً جماهيرياً جديداً بصالة نسيم شبال، وذلك عقب النجاح الذى حققه حفله الأخير بالمسرح...
اقرأ المزيد
مال وأعمال
اتحاد العمال: الخميس يوم عمل...
اتحاد العمال: الخميس يوم عمل عاديالخرطوم : الطيب علي أكد اتحاد عام عمال السودان أن غدا الخميس يوم عمل عادي لكافة العاملين بالدولة. وقال نائب رئيس اتحاد...
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الرعاية: كل صناع نجاحات الدول...
الرعاية: كل صناع نجاحات الدول النفطية من السودانيينالخرطوم: رحاب فريني أكدت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب اهتمام الدولة بالطلاب المتفوقين...
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المالية: مشاكل الأورنيك الإلكتروني...
المالية: مشاكل الأورنيك الإلكتروني عارضة الخرطوم: تسنيم - أمانيــ قال وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار إن المشاكل التي تُثار هنا وهناك حول تطبيق...
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السياسي
تحت الضوء
الحوارات
التقارير
صفحات متخصصة
تحقيق
كوكتيل
اضواء المدينة
فنـــون
الاسبوعي
معكم
منوعات الاخيرة
الاعمدة اليومية
عبد المجيد الرازق
الشفيع احمد الشيخ
عطاف محمد مختار
محمد لطيف
د. فتح الرحمن الجعلي
أحمد عبد الحليم خليفة
محمد محمد خير
مني سلمان
حسن اسماعيل
ضياء الدين بلال
د. عبد اللطيف البوني
الطاهر ساتي
د.كمال عبد القادر
مكي المغربي
محمد عثمان ابراهيم
عبد المجيد الرازق
بكرى خليفة
الرأي
سمية سيد
محمد عبد العزيز
لينا يعقوب
عواطف عبد الرحمن
اراء حرة
مجدي عبد العزيز
صلاح احمد ادريس
طه مدثر
عمرو منير دهب
الاحمدي فرح
فليوثاوس
ياسر عبد الله
برلمان السوداني
مال وأعمال
الرياضة
الاخبار
اهم الاخبار
الاخبارالمحلية
الاخبار العربية
الاخبار العالمية
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